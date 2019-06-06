Фонд "Росконгресс" поможет Ивановской области в развитии экспортного потенциала региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ивановская область, фонд "Росконгресс" и "Ассоциация юристов России" подписали пятилетнее соглашение о развитии экспортного потенциала и инвестиционной привлекательности региона. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ивановской области.

"Целью соглашения является развитие сотрудничества в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Ивановской области, а также продвижение перспективных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках. В частности, речь идет о презентационных сессиях Ивановской области в странах, которые представляют для региона торгово-экономический и инвестиционный интерес", - сказали в пресс-службе.

Участники соглашения также договорились об интеграции имеющихся информационных ресурсов и развитии совместных социально значимых и благотворительных проектов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.