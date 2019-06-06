РЖД и Global Ports будут развивать перевозки через порты Северо-Запада и Дальнего Востока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" и группа Global Ports заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области разработки транспортно-логистических решений. Документ был подписан в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба РЖД.

Соглашение подразумевает совместную обработку внешнеторгового грузопотока и использование инновационных логистических технологий для развития российского рынка логистических услуг и привлечения дополнительных грузопотоков.

"Одним из направлений совместной работы портовиков и железнодорожников станет разработка и внедрение системы стимулирования транзитных перевозок с использованием портов на Северо-Западе и Дальнем Востоке России через Транссибирский маршрут", - отмечается в сообщении компании.

В частности, соглашение направлено на создание эффективных технологий, способствующих росту контейнерных перевозок по железной дороге с перевалкой в портах и сухих портах, а также на поиск путей оптимизации деятельности припортовых станций с целью увеличения их пропускных способностей.

Global Ports является ведущим оператором контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России и двумя контейнерными терминалами в Финляндии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.