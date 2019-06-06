РЖД планируют перевезти около 56 тыс. т загрязненной нефти в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) в июне планируют перевезти около 56 тыс. т загрязненной нефти по соглашению с "Транснефтью". Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал журналистам заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило.

"Именно эти заявки (на перевозку загрязненной нефти - прим. ТАСС) идут у нас в таком режиме онлайн, пока это примерно на 30% меньше, чем в мае", - сказал он.

Шило напомнил, что договоренность с "Транснефтью" предполагает, что РЖД будут вывозить до 100 тыс. т нефти ежемесячно, в мае холдинг перевез 80 тыс. т.

"Мы везем на Северокавказскую дорогу. Это стандартная технология - эта нефть не грузится сразу в танкеры, она все равно идет в резервуар, потом смешивается с чистой нефтью", - добавил топ-менеджер.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.