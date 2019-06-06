SAP и "Сколково" будут продвигать за рубеж разработки в области энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Германская компания SAP и российский инновационный центр "Сколково" заключили в рамках ПМЭФ-2019 соглашение о стратегическом сотрудничестве в области поддержки партнерских разработок и продвижения информационных технологий в энергетике.

В сообщении компании SAP отмечается, что основной целью сотрудничества является поддержка российских разработчиков, помощь во внедрении и продвижении инновационных проектов на зарубежные рынки.

"SAP будет предоставлять экспертную и архитектурную поддержку компаниям для партнерской разработки ПО на своих технологиях, переноса готового продукта на платформу SAP или интеграции с системами вендора. Созданные решения будут проходить процедуру сертификации партнерского ПО, в результате чего оно может быть включено в международный онлайн-каталог продуктов SAP и опубликовано на портале партнерских приложений, доступ к которому имеют более 380 тыс. клиентов компании", - пояснили в компании.

Также "Сколково" может быть оказана поддержка в стартап-акселераторах SAP в части бизнес-консалтинга, технической реализации и продвижения решения на глобальный рынок через пилотные проекты с клиентами SAP.

"Развитие сотрудничества с мировыми IT-гигантами - одно из ключевых направлений в фонде. Мы рады, что российские стартапы и разработчики в области энергетики смогут предлагать новые продукты в этой области, способные достойно конкурировать на международных рынках. Разносторонняя поддержка SAP - это уникальная возможность для развития исследований, создания партнерских разработок и продвижения интеллектуальной собственности наших резидентов за рубеж", - отметил вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.