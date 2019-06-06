SberCloud и "ИКС Холдинг" создадут российские инновационные облачные решения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Облачная платформа Сбербанка - компания SberCloud и разработчик систем хранения данных Yadro, входящий в многопрофильную ИТ структуру "ИКС Холдинг", в ходе ПМЭФ-2019 подписали соглашение о партнерстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "ИКС Холдинг".

Ключевой задачей партнерства станет создание отечественных программных и аппаратных продуктов, которые будут являться основой для инновационных облачных сервисов, в том числе обработки и хранения данных, с целью обеспечения надежной и эффективной инфраструктуры в рамках цифровой трансформации российской экономики и государственного управления. В задачи партнерства также входят оптимизация программно-аппаратных решений для увеличения надежности и безопасности облачной инфраструктуры государственных информационных систем и снижения совокупной стоимости владения оборудованием.

Клиентам SberCloud, федеральным министерствам и ведомствам, правительствам регионов, а также компаниям с государственным участием, будет доступно решение - "Гособлако". Это облачная платформа, созданная в группе Сбербанк специально для самых сложных информационных систем, обладает таким же уровнем надежности, как и ключевые ИТ-системы Сбербанка.

"Для решения сложных технологических задач, которые стоят перед нами, мы планируем на постоянной основе проводить совместные прикладные исследования и разработки. Мы уверены в том, что технологическая база и экспертиза SberCloud и Yadro станут основой для успешного создания инновационных облачных продуктов, востребованных российским рынком", - приводит пресс-служба слова управляющего директора компании Yadro Алексея Шелобкова.

"Создание облачной платформы на базе отечественного оборудования является важным направлением работы нашей компании. Мы считаем, что использование облачных технологий позитивно скажется на всех уровнях госуправления, улучшит взаимодействие и повысит эффективность федеральных и региональных предприятий и ведомств", - прокомментировал генеральный директор компании SberCloud Александр Сорокоумов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.