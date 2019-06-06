"Колмар" увеличит инвестиции в развитие бизнеса на 75% в ближайшие три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Угледобывающая компания "Колмар" в ближайшие три года вложит в развитие бизнеса около 100 млрд рублей, сообщила ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель совета директоров компании Анна Цивилева.

"У нас составляет объем инвестиций до 2022 года порядка 100 млрд рублей. Это увеличение примерно на 75% [по сравнению с 2018 годом]", - сказала Цивилева.

По ее словам, увеличение инвестиций связано с началом строительства обогатительной фабрики "Инаглинская-2" в 50 км от Нерюнгри. Строительство будет вестись в два этапа: запустить первую очередь планируют в 2020 году, вторую - в 2022, мощность предприятия составит 12 млн тонн угля в год.

Сумма налогов, которую "Колмар" выплачивает в районный бюджет, выросла в 2018 году более чем в 2,5 раза. "В плане вложения инвестиций компания "Колмар" составляет половину инвестиций в район и город Нерюнгри от общего вливания инвестиций, в том числе бюджетных", - отметила Цивилева.

Угледобывающая компания "Колмар" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.