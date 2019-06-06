ФСК прогнозирует снижение чистой прибыли до 40 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") прогнозирует чистую прибыль по РСБУ по итогам 2019 г. в размере 40 млрд руб. Об этом сообщил журналистам глава ФСК Андрей Муров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Выручка у нас порядка 240 млрд руб., чистая прибыль порядка 40 млрд руб., EBITDA порядка 125 млрд руб. - это все по РСБУ прогноз 2019 г.", - сказал он.

Чистая прибыль ФСК в 2018 г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 32,6% в сравнении с показателем 2017 г., до 56,187 млрд руб.

Муров воздержался от прогноза финансовых показателей за 2019 г. по МСФО, отметив, что они будут раскрыты позднее.

ФСК - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.