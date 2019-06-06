Новак и Шефчович 13 июня обсудят перспективы переговоров по транзиту газа РФ через Украину

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак проведет встречу с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем 13 июня. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

В ходе встречи планируется обсудить перспективы продолжения трехсторонних переговоров в формате Россия - ЕС - Украина по транзиту российского газа в страны Европы, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы).

Пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) в конце апреля 2019 года сообщала ТАСС о том, что она ставит перед собой задачу проведения трехсторонних газовых переговоров на уровне министров с Россией и Украиной до конца июля. Тогда же сообщалось о том, что главной темой этой встречи станет обсуждение перспектив заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года. По имеющимся оценкам, от этого транзита Киев получает до $3 млрд в год.

Период политических каникул начинается в Брюсселе в последнюю неделю июля и продолжается до конца августа.

Последняя трехсторонняя министерская встреча по газу проходила в Брюсселе 21 января, на ней стороны не пришли к взаимопониманию ни по вопросу украинского транзита, ни по взаимным искам "Газпрома" и "Нафтогаза". По итогам переговоров было принято решение продолжить консультации в мае, после завершения электорального цикла на Украине.