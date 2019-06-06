Греф: замедление роста экономики Китая из-за торговой войны почувствует весь мир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Замедление роста китайской экономики на фоне торговой войны с США почувствуют все страны. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Каковы могут быть последствия торговой войны с Китаем, которую мы видим сейчас? За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивал Китай. Если сложить Китай и Индию - это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому замедление роста этих стран, конечно же, почувствуют все без исключения. Поэтому нужно очень внимательно обращать на это внимание и считать все последствия для мировой экономики", - сказал он.

История вопроса

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. 10 мая американские пошлины были повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на товары из КНР еще на $300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая ввели с 1 июня пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Директор - распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард в среду предупредила, что торговая война между США и Китаем может привести к сокращению мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс".

ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.