В ВТБ не видят предпосылок для роста неплатежей по потребительским кредитам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ВТБ считает опасения в связи с ростом потребительского кредитования необоснованными и продолжает работать в направлении снижения ставок. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу РБК в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Из своей практики работы мы сегодня не видим никаких предпосылок для возникновения какого-то нового кризиса неплатежей именно в сфере потребительского кредитования", - сказал Печатников. Он отметил, что в этой связи опасения ЦБ и МВФ по рискам кредитования не до конца просчитаны.

"Мы стараемся не доводить размер долговой нагрузки наших клиентов выше 18-19%. Сегодня принципы ответственного кредитования реализуются в полном объеме", - добавил он.

Также Печатников напомнил, что ВТБ уже обеспечил снижение ставок по кредитам для многодетных семей, с первоначальным большим взносом, а также по крупным кредитам. "Если в целом макроэкономика позволит нам двигаться дальше по снижению ставок, то, конечно, мы будем одним из первых банков, кто реализует движение по снижению цен на ипотеку", - добавил он.

В конце февраля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Как сообщала пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал в рамках реализации послания Федеральному собранию.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.