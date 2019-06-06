ФСК сохраняет интерес к магистральным активам БЭСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") по-прежнему сохраняет интерес к магистральным активам БЭСК (актив АФК "Система"), но считает их цену завышенной, так же, как и цену ряда других магистральных активов в РФ. Об этом сообщил журналистам глава ФСК Андрей Муров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Интерес всегда сохраняется, но те объекты, которые смотрели мы, мы считаем, что они завышены по цене", - сказал он.

"К сожалению, те активы, которые на сегодня могли бы быть приобретены различными способами, пока они нам кажутся не совсем адекватные с точки зрения эффективности таких покупок, то есть цена у них завышена", - добавил Муров.

ФСК планировала возобновить переговоры с "Системой" по покупке активов БЭСК после сделки по продаже пакета "Интер РАО". Летом 7% своих акций за 24,5 млрд рублей. "Интер РАО" выкупила у ФСК. Еще 3% купило ООО "ДВБ лизинг". В результате доля ФСК в "Интер РАО" снизилась до 8,57%.

БЭСК занимает доминирующее положение по передаче электроэнергии на территории Башкирии. Компания владеет магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4-500 кВ общей протяженностью около 88 тыс. км, тремя подстанциями 500 кВ, 12 подстанциями 220 кВ, 250 подстанциями 110 кВ, 334 подстанциями 35 кВ и 22,9 тыс. трансформаторными пунктами 0,4/6/10 кВ. В БЭСК входят ООО "Башкирэнерго", ООО "БСК" и ООО "БЭСК Инжиниринг". 90,47% акций БЭСК владеет "Система-Инвест" - дочерняя компания АФК "Система".