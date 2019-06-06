ФСК рассчитывает во втором полугодии разместить облигации на 20-25 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") рассчитывает в этом году привлечь заимствования в объеме 20-25 млрд рублей посредством размещения облигаций. Размещение бумаг планируется во втором полугодии. Об этом сообщил журналистам глава ФСК Андрей Муров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"По заимствованию планы на текущий год - 20-25 млрд руб. Все будет решаться в зависимости от конъюнктуры. Но это в любом случае второе полугодие текущего года", - сказал он.

"Пока облигации. По текущему состоянию рынка облигации симпатичнее, чем кредиты", - отметил Муров, отвечая на вопрос, какие из способов привлечения заемных средств рассматриваются.

О компании

ФСК - крупнейшая в мире публичная электросетевая компания, является оператором Единой национальной электрической сети России. Компания управляет более 131 тыс. км линий электропередачи и обладает общей трансформаторной мощностью более 334,8 тыс. МВА. Крупнейшим акционером компании с долей 80,6% являются "Россети".

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.