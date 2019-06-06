Центр инноваций и интернета вещей в здравоохранении откроется в октябре на базе "Сколково"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Центр инноваций и интернета вещей в здравоохранении в "Сколково", решение о создании которого было принято на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), откроется в октябре. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

Специалисты центра будут разрабатывать технологические решения для решения задач в сферах онкологии, хронических заболеваний, снижения смертности, а также развития цифрового здравоохранения. Основная цель - повышение средней продолжительности жизни к 2030 году до уровня свыше 80 лет.

"В рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии представителей Минздрава и Минпромторга РФ состоялось подписание меморандума между Фондом "Сколково", международной биофармацевтической компанией "АстраЗенека", компанией Nokia, ООО "Фабрика радиотерапевтической техники" (группа компаний "Р-Фарм"), Почтой России и Сбербанком о создании на базе "Сколково" Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении. Его планируется открыть в октябре 2019 года", - говорится в сообщении.

Ожидается, что центр станет единой платформой реализации опыта и приложения усилий представителей научных институтов и технологических стартапов в области диагностики, медицинского оборудования и цифровых технологий, а также государственных структур, медицинских ассоциаций и учреждений для достижения национальных целей в области здравоохранения, демографии и цифровизации, сообщает пресс-служба фонда. Партнерами проекта также выступят компании QIAGEN и "Стентекс".

"Центр инноваций и интернета вещей в здравоохранении - совершенно новая для России форма демонстрации и внедрения современных технологических решений, находящихся на стыке медицинских и цифровых технологий, призванных наиболее эффективно решать задачи диагностики, лечения и реабилитации пациентов и, в конечном итоге, способствовать достижению национальных целей в сферах здравоохранения, демографии и цифровизации. Также для Фонда "Сколково" очень важным является тот факт, что Центр предложит платформу для коммуникации и презентации новых идей и продуктов не только для ведущих российских и глобальных производителей, но и для стартапов, создающих новые решения в этих областях", - считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, чьи слова приводятся в сообщении.

Аналогичная центру в "Сколково" площадка, созданная биофармацевтической компанией "АстраЗенека", действует в Китае. С момента начала ее работы в 2017 году в лечебные учреждения КНР было интегрировано более 19 тыс. комплексных технологических решений в области здравоохранения. Подписание меморандума стало частью стратегии сотрудничества Фонда "Сколково" и компании "АстраЗенека", которая предполагает создание инновационных технологий для решения задач национального проекта "Здравоохранение" в России, также говорится в сообщении.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

О фонде

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские технологии и др. На Фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900).

В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.