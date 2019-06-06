Потанин не видит рисков для "Норникеля" из-за потери Дерипаской контроля в "Русале"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Потеря Олегом Дерипаской контроля над "Русалом" не подвергает риску деятельность "Норникеля" в среднесрочный период, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Интеррос" Владимира Потанина владеет 33,8% "Норникеля", "Русал" - 27,8%.

"До 2023 года действует соглашение между акционерами, по которому есть определенные обязательства сторон по голосованию по вопросам обеспечения развития "Норильского никеля", и в этом смысле наши планы, объявленные на ближайшие 5-7 лет, не подвергаются никакому риску", - сказал он.

"Тем не менее мы будем мониторить эту ситуацию, потому что она отличается от той, в которой мы с Олегом Дерипаской и Романом Абрамовичем подписывали наше соглашение. Но повторюсь, что на период действия соглашения мы не видим никаких существенных рисков, проистекающих из этой ситуации", - подчеркнул Потанин.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на форуме, заявил, что США с помощью санкций против "Русала" фактически добились контроля над несколькими секторами российской металлургии.

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группа ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в США, их активы в Соединенных Штатах замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с "Русалом", который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него санкции. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.