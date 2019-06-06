Источник: Козак и Пуянне обсудили ситуацию с "Дружбой" и деятельность Total в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и гендиректор Total Патрик Пуянне обсудили вопросы, касающиеся деятельности компании в России, а также ситуацию с нефтепроводом "Дружба", при этом конкретные параметры компенсации по ЧП с нефтью не обсуждались. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом встречи.

Козак и Пуянне провели встречу в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Обсудили весь комплекс деятельности Total в России, а также ситуацию с нефтепроводом "Дружба". Конкретные параметры компенсации не обсуждались", - сказал собеседник агентства.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.