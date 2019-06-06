Фонд "Сколково" и SAP будут продвигать проекты в области энергетики на мировой рынок

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и международная компания - разработчик корпоративных сервисов SAP договорились о сотрудничестве в области продвижения на международный рынок проектов резидентов "Сколково" в области энергетики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

"Фонд "Сколково" и SAP заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области поддержки партнерских разработок и продвижения информационных технологий в энергетике. Торжественное подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума. Основной целью сотрудничества является поддержка разработок резидентов "Сколково", помощь во внедрении и продвижении инновационных проектов на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

Фонд "Сколково" выступил инициатором ряда комплексных проектов по разработке и внедрению цифровых технологий в сфере электроэнергетики с участием поддерживаемых им стартапов, а также индустриальных партнеров и Сколковского института науки и технологий. С участием SAP фонд планирует объединить сетевиков, российские стартапы и лучшие IT-решения международных поставщиков для решения общих задач в Калининградской и Челябинской областях, а также сетевых компаниях центральной части России. Благодаря международному сотрудничеству фонд "Сколково" планирует продвигать разработанные комплексные решения не только в сферу российской энергетики, но и на зарубежные рынки.

"Развитие сотрудничества с мировыми IT-гигантами - одно из ключевых направлений фонда. Мы рады, что российские стартапы и разработчики в области энергетики смогут предлагать новые продукты в этой области, способные достойно конкурировать на международном рынке. Разносторонняя поддержка SAP - это уникальная возможность для развития исследований, создания партнерских разработок и продвижения интеллектуальной собственности наших резидентов за рубеж", - считает вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Дубнов, чьи слова приводят в сообщении.

Компания SAP будет предоставлять экспертную и архитектурную поддержку российским компаниям для партнерской разработки программного обеспечения на основе своих технологий и переноса готового продукта на платформу SAP. Созданные решения будут проходить процедуру сертификации партнерского ПО, в результате чего оно может быть включено в международный онлайн-каталог продуктов SAP и опубликовано на портале партнерских приложений, доступ к нему имеют более 380 тыс. клиентов.

Участники соглашения

Компания SAP - мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP пользуются более 413 тыс. клиентов в 180 странах по всему миру. Офис SAP SE в Москве был открыт в 1992 году, сейчас компания представлена во всех странах СНГ. Более 60 вузов в России получают бесплатный доступ к программному обеспечению SAP для реализации образовательных целей.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские технологии. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института.