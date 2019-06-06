В Тульской области и Алтайском крае реализуют инвестпроекты по теплоснабжению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения будут реализованы в Тульской области и Алтайском крае, соответствующие соглашения между правительствами регионов и теплоэнергетическими компаниями были заключены в четверг на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.

"Минстрой России всегда поддерживает положительные примеры государственно-частного партнерства, и соглашения, которые были сегодня подписаны - это те случаи, когда бизнес и власть нашли точки взаимодействия, для того, чтобы в конечном итоге решать вопросы граждан. Основными результатами этих проектов станут - повышение технологической эффективности объектов инфраструктуры, экономические и экологические эффекты", - подчеркнул министр.

Первое соглашение о взаимодействии заключено между правительством Тульской области и ПАО "Квадра". Документ предполагает замещение старых генерирующих мощностей в городах Новомосковске и Алексине новыми пароводогрейными котельными. Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта составляет 1 млрд рублей.

Второе соглашение заключено между правительством Алтайского края и Сибирской генерирующей компанией. Соглашение предусматривает обновление систем теплоснабжения Барнаула, Бийска и Рубцовска, а также начало работы генерирующей компании в сфере теплоснабжения города Ярового. В частности, в обновление системы теплоснабжения Барнаула будет вложено 7,8 млрд рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.