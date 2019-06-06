ФСС расширит виды соцвыплат, перечисляемых на карту "Мир" по проекту "Прямые выплаты"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) планирует расширить виды социальных пособий, перечисляемых держателям карты "Мир" в рамках проекта "Прямые выплаты". Соответствующее соглашение Фонд социального страхования и платежная система "Мир" подписали в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК).

"Подписанное соглашение переводит взаимодействие платежной системы "Мир" и ФСС РФ на новый качественный уровень. В рамках проекта на карту "Мир" уже поступают выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также будут перечисляться пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности, наиболее массовое пособие - по уходу за детьми до полутора лет, а также выплата пособия по рождению ребенка. В ближайшее время на карту "Мир" будут перечисляться компенсационные выплаты за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации. Важно отметить, что сам сертификат ТСР (проект Минфина и Минтруда) будет также привязан к карте "Мир", - отметил глава ФСС РФ Андрей Кигим.

Кроме того, подписанный документ предполагает расширение географии проекта "Прямые выплаты" практически на все регионы России.

ФСС и платежная система "Мир" реализуют совместный проект по перечислению социальных пособий напрямую конечному получателю с использованием только реквизитов карты "Мир" с декабря 2016 года. Как отметил генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев, количество прямых выплат на карты "Мир" начала 2019 года выросло в 1,8 раза.

"Это говорит о том, что такой способ получения выплат становится все более распространенным и востребованным. Подписанное сегодня соглашение станет основой для развития еще одного проекта, который позволит сделать получение еще одного типа социальных выплат более простым и быстрым для людей. Мы продолжим развивать наши технологии и вместе с партнерами продолжим работать над тем, чтобы платежная система "Мир" оставалась удобной и эффективной платформой для взаимодействия государства и граждан", - добавил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.