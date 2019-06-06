РФПИ и китайская CEEC построят объекты для Щекинской ГРЭС в Тульской области

САНКТ-ПЕТЕРБРУГ, 6 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение о стратегическом партнерстве с китайской компанией China Energy Engineering Corporation (CEEC), одной из крупнейших в мире в сфере электроэнергетики и генерации. Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что первым проектом, на котором стороны планируют сфокусироваться, станет строительство объектов для Щекинской ГРЭС в Тульской области. В дальнейшем поиск и разработка проектов будут вестись как в РФ, так и странах СНГ.

"Растущие потребности рынка в энергетических ресурсах и инфраструктуре обуславливают востребованность подобных крупных проектов. Мы рассчитываем, что стратегическое партнерство с компанией CEEC позволит осуществить строительство самой современной энергетической инфраструктуры, нарастить сотрудничество в одной из ключевых сфер экономики и продолжить укрепление связей с Китаем - нашим крупнейшим партнером в Азии", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

CEEC присутствует в различных сегментах электроэнергетики (гидрогенерация, атомная и солнечная энергетика) и является одним из крупнейших поставщиков комплексных решений для энергетического сектора и инфраструктурных проектов в Китае и мире.