Почта Банк поможет разработать единую социальную карту в Мурманской области

МУРМАНСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области и Почта Банк в четверг на полях Петербургского международного экономического форума подписали дорожную карту сотрудничества. Один из главных проектов - разработка и внедрение в регионе единой социальной карты, которая позволит малоимущим жителям экономить на покупках и получать банковские услуги, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Единая социальная карта - один из новых проектов сотрудничества правительства Мурманской области и Почта Банка по повышению экономического потенциала и доступности финансовых услуг в регионе", - сообщает пресс-служба.

Ранее подобный проект был реализован в Мурманске. С момента старта проекта в августе 2016 года было выдано более 28 тыс. карт, владельцы которых получают скидки при покупках лекарств, бытовых услуг и продуктов питания. Большая часть социальных карт используется не только для получения скидок и льгот, но и как банковский инструмент - для перечисления пенсий, соцвыплат и оплаты товаров и услуг. Теперь этот опыт будет распространен на всю область.

Дорожная карта сотрудничества Мурманской области и Почта Банка предполагает также развитие банковской сети, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах региона для повышения доступности современных финансовых услуг. Планируется расширять возможности дистанционной и бескомиссионной оплаты жилищно-коммунальных услуг в регионе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.