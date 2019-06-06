Первая тестовая оплата по QR-коду через Систему быстрых платежей совершена на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Первая тестовая транзакция по QR-коду в рамках сервиса C2B-платежей Системы быстрых платежей состоялась на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается в пресс-релизе НСПК.

"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде платежной системы "Мир" была проведена первая тестовая операция по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Покупка с использованием QR-кода прошла через банк "Русский Стандарт", выступающий эквайером, при технической поддержке компании Inpas", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что технология оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода очень проста и напоминает другие сервисы бесконтактных платежей. Покупатель выбирает оплату через СБП, затем сканирует QR-код с помощью своего мобильного банка на смартфоне и подтверждает оплату в приложении. Деньги со счета физического лица поступают на счет юридического лица практически сразу после совершения покупки.

По мнению главы НСПК Владимира Комлева, оплата при помощи QR-кода предоставит пользователям еще один вариант удобной оплаты в торговых точках, который разнообразит клиентский опыт как получателя, так и отправителя платежа.

Разработанная ЦБ Система быстрых платежей запущена в промышленную эксплуатацию с 28 февраля. Она позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.