"Россети" инвестируют в развитие энергетики Адыгеи 5 млрд рублей

МАЙКОП, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует вложить 5 млрд рублей в строительство и реконструкцию энергетической инфраструктуры Адыгеи. Предприятие и руководство региона заключили соответствующие соглашения на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, сообщила пресс-служба главы Адыгеи.

"В ходе встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления ПАО "Россети" Павел Ливинский достигли конкретных договоренностей по развитию электросетевого комплекса республики и подписали три соглашения. Они касаются реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при транспорте электроэнергии, минимизировать аварийность в электросетевом комплексе, повысить доступность сетевой инфраструктуры, в том числе за счет инвестиций в 5 млрд рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения широкомасштабных учений энергетиков всего Юга России", - говорится в сообщении.

Для оптимизации программ модернизации и строительства в сфере электроэнергетики планируется провести на базе "Россети Кубань" консолидацию энергообъектов, находящихся в собственности как региона, так и отдельных коммерческих структур. Речь идет об электросетевом хозяйстве Майкопа, повышении его надежности. Планируется реконструировать девять подстанций - в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском районах. Внимание уделят и горной части республики, где предусматривается завершение строительства ряда энергообъектов, уточнили в пресс-службе.

Объем энергопотребления в регионе за последние пять лет вырос на 30%. "Развитие региона сегодня опережает темпы развития энергосистемы Адыгеи, большинство подстанций работают на пределе своих возможностей. Во многом от реконструкции и развития энергетической инфраструктуры региона зависит рост экономики, привлечение инвестиций и благополучие жителей республики. Кроме того, благодаря консолидации энергообъектов и запланированных в Майкопе учений по снижению аварийности и технологических инцидентов мы ожидаем существенное повышение надежности энергоснабжения региона", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.