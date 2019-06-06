Замглавы МИД РФ: рост числа участников ПМЭФ-2019 показывает увеличение интереса к форуму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Стартовавший 6 июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал, что интерес зарубежных участников к нему вырос. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях форума замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Представительство внушительное. Как показывают предварительные данные, у нас примерно 450 иностранных компаний из 75 стран принимают участие в этом году, - обратил внимание дипломат. - В прошлом году было около 400 компаний из 70 стран. То есть динамика на лицо".

Панкин отметил, что "самое главное не цифры, а самое главное - кто и почему". "Среди тех, кого мы видим сегодня - это наши давние участники - капитаны, флагманы крупного европейского, американского бизнеса, - подчеркнул замминистра. - Это гиганты энергетического комплекса BP, Total. Это Siemens на уровне первых лиц, на уровне вторых лиц".

"Очень многие представлены на уровне лиц, которые отвечают за бизнес в Европе, или в Евразийском регионе, - продолжил дипломат. - На уровне лидеров компаний, например, Китайские железные дороги".

"То есть, чисто статистически, конечно, мы видим рост интереса", - резюмировал Панкин.