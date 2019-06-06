"Фосагро" и "Инфотек Балтика" построят морской терминал в Мурманске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания "Фосагро" подписала меморандум о сотрудничестве при реализации проекта строительства морского специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений и апатитового концентрата в морском порту Мурманск с компанией "Инфотек Балтика". Как сообщается в пресс-релизе "Фосагро", подписи под документами поставили гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев и директор "Инфотек Балтика" Александр Мюллер в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что целью меморандума является заключение в будущем долгосрочного договора перевалки грузов на терминале, строящемся компанией "Инфотек Балтика" на незамерзаемом западном побережье Кольского залива в районе реки Лавна. Планируемая дата начала эксплуатации - март 2023 года.

"До 2025 года и далее предусмотрен рост производства на 1,5 млн тонн в год. Не менее 1 млн тонн из этого объема будет направлено на экспорт. В этой связи "Фосагро" внимательно следит за проектами, предполагающими строительство специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений", - цитирует пресс-служба слова Андрея Гурьева.

Он также добавил, что данный проект является одним из наиболее перспективных. "Мы рассчитываем, что он поможет обеспечить "Фосагро" необходимыми перевалочными мощностями, оптимизировав транспортные затраты", - добавил глава "Фосагро".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.