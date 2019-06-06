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ПМЭФ-2019

Замглавы МИД Италии: необходимо идти по пути смягчения санкций против России

Нужно убрать все те проблемы, которые привели к усложнению экономических отношений между странами, считает Манлио Ди Стефано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Италия исходит из того, что санкции в отношении России необходимо смягчать. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел республики Манлио Ди Стефано, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я полагаю, что если мы заинтересованы в отношениях с Россией, если мы заинтересованы в снятии санкций... необходимо идти по пути смягчения санкционного режима", - сказал он.

"Необходимо убрать все те проблемы, которые привели к усложнению экономических отношений между Россией и Италией. Многие говорили о том, что необходимо находить какие-то обходные пути, например, укрепление отношений между малыми и средними предприятиями. Это тоже выход", - добавил замглавы МИД.

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