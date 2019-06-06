Самолет МС-21 покажут на авиасалоне МАКС в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Разрабатываемый российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 будет представлен широкой публике на Международном авиационно-космическом салоне-2019 этим летом. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Конечно, покажем, - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли показать МС-21 на авиасалоне МАКС. - Мы его до этого не показывали нигде специально для того, чтобы сделать это главной новинкой московского салона. Самолет будет показываться с пассажирским салоном, так что можно будет посмотреть не только снаружи, но и внутри, посмотреть, как себя будут чувствовать пассажиры, которые будут летать на этом самолете".

Он также отметил, что в рамках МАКС пройдет большое количество событий, связанных с презентацией самолета, в том числе - презентации для инвесторов.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.

Авиасалон МАКС пройдет в городе Жуковский с 27 августа по 1 сентября 2019 года. Свое участие в подтвердили более 350 компаний, в том числе практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической отрасли, сообщал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Также поступили заявки от компаний из 20 стран мира, не считая участников деловой программы.