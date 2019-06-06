"Почта России" построит в Башкирии центр логистики для повышения качества услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Почта России" построит в Башкирии логистический почтовый центр на площади около 15-20 тыс. кв. м, будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест, сообщил журналистам гендиректор предприятия Николай Подгузов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На ПМЭФ между правительством Башкирии и "Почтой России" было подписано соглашение о развитии почтовой связи на территории республики.

"Планируется строительство логистического почтового центра в Башкирии, примерно на 15-20 тыс. кв м. Сейчас мы находимся на стадии выбора земельного участка, и здесь идет активное взаимодействие с руководством региона. Порядка 1 тыс. рабочих мест для республики будет создано", - сказал он, добавив, что сумма инвестиций колеблется от 2 до 3 млрд рублей.

Центр сможет обрабатывать несколько десятков тысяч посылок в сутки, и позволит повысить качество услуг электронной коммерции, добавил Подгузов.