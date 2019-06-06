"Мегафон" и МРСК Сибири договорились о развитии цифровых сетей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный директор МРСК Сибири (входит в ПАО "Россети") Павел Акилин и гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о долгосрочном сотрудничестве по внедрению современных цифровых технологий и развитию инфраструктуры компаний.

"Сегодня мы подписали соглашение, которое определяет наше дальнейшее взаимодействие с "Мегафоном" по развитию цифровых сетей. Есть интересные решения у "Мегафона" в этой области, и их решения мы попытаемся переложить на МРСК Сибири, на наши технологические процессы. Я думаю, что это позволит нам очень быстро и сильно шагнуть в цифровизацию", - сказал журналистам Акилин после подписания соглашения.

По словам Вермишяна, "Мегафон" и МРСК Сибири определили три основных направления, по которым будут прорабатываться возможные решения. "У нас есть фантастические блоки управления сетью, их задача следить за всеми компонентами сотовой сети. Они также могут мониторить сети МРСК, так как наши сети очень похожи. Это одно из направлений, по остальным мы тоже достигнем хорошего прогресса", - отметил журналистам глава "Мегафона".

В пресс-службе МРСК Сибири добавили, что компании рассматривают возможность создания современного мобильного приложения для передачи показания счетчиков и оплаты электроэнергии, а также применения беспилотных аппаратов для снятия показаний со специальных датчиков, установленных на линиях электропередачи. "Данные будут сразу выгружаться на сервер, система проанализирует состояние линий и даст точные рекомендации по срокам и объемам необходимых ремонтных работ", - сказали в компании.

МРСК Сибири готова предложить "Мегафону" площадки с центрами электропитания, возможности дополнительного технологического присоединения объектов и содействие в предоставлении волоконно-оптической связи, в размещении телекоммуникационного оборудования, линий связи и антенно-фидерных устройств на объектах инфраструктуры энергокомпании. Также обе компании планируют работать в области цифровизации автоматических систем контроля и учета электроэнергии.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.