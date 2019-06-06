Мобильные таможенные группы в 2018 году выявили 7,6 тыс. тонн санкционной продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Мобильные группы таможенного контроля в 2018 году пресекли ввоз на территорию России 7,6 тыс. тонн санкционной продукции. Об этом в интервью телеканалу РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) Владимир Булавин.

"Без дела они [мобильные группы] не остаются, - сказал он. - Только в прошлом году выявлено 7600 тонн санкционной продукции мобильными группами".

При этом, по словам главы ФТС, санкционной продукции в торговых сетях становится все меньше. "Основной поток шел из Белоруссии, сейчас он стал меньше", - добавил он.

Продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады, затем этот список был расширен за счет других стран Европы и Украины.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.