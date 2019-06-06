Газпромбанк и ВЭБ.РФ профинансируют систему маркировки товаров на 24,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Газпромбанк, ВЭБ.РФ и компания "Оператор-ЦРПТ" подписали соглашение о предварительных условиях финансирования создания системы маркировки и прослеживаемости товаров. Как сообщается в пресс-релизе ВЭБ.РФ, подписи под документом поставили заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, первый заместитель председателя правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский и председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин в рамках Петербургского международного экономического форума.

В сообщении указывается, что общий объем кредитования проекта составит до 24,2 млрд рублей, из которых Газпромбанк предоставит до 15,5 млрд рублей, ВЭБ.РФ - до 8,7 млрд рублей.

"Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", - заявил Алексей Белоус, слова которого приводит пресс-служба.

К 2024 году в России планируется создание сплошной системы маркировки и прослеживания, напомнили в пресс-службе. В список войдет широкий перечень товаров. В настоящее время маркировке подлежит табачная продукция и лекарства. С июля в список войдут молочные изделия, а позднее маркировка станет обязательной, в том числе для меховых изделий, шин, обуви, постельного белья и ряда других товаров.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.