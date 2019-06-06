В МИД России заверили, что Москва не примет ультиматумы по транзиту газа через Украину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять ультимативные требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" не может. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально, - сказал он. - Но и пойти на такие ультиматумы, что "вам все равно некуда деться, вы часть [газа] будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед - это не тот метод, который мы поддерживаем".

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы. "Вопрос в том, на каких условиях будет осуществляться этот транзит с точки зрения долгосрочности контракта, распределения мощностей, цены за транзит, правил. В этом большая загвоздка", - отметил он.

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом по условиям нового контракта интенсифицируются. "Сейчас, когда оформится правительственная команда на Украине, через какое-то время мы, видимо, сможем договориться о следующем раунде таких переговоров", - добавил Панкин.

Последняя трехсторонняя министерская встреча по транзиту газа через Украину в Европу после 31 декабря 2019 года проходила в Брюсселе 21 января, на ней стороны не пришли к взаимопониманию ни по вопросу украинского транзита, ни по взаимным искам "Газпрома" и "Нафтогаза". По итогам переговоров было принято решение продолжить консультации в мае, после завершения электорального цикла на Украине.