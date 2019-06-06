Стройку Крымского моста в формате кругового обзора представили на ПМЭФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Видеоролик, где в формате "360 градусов" представлены технологии строительства Крымского моста, представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Благодаря режиму ускоренной съемки 3,5 года строительства пролетают за три минуты, сообщили журналистам в четверг в информационном центре "Крымский мост".

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

"Изображение проецируется на стенде моста, где установлен специальный экран. Он выполнен в форме цилиндра и обеспечивает полный круговой обзор стройки на протяжении всех 19 км - от Тамани до Керчи. В ролике ход времени "ускорен" в 570 раз: почти 3,5 года стройки "пролетают" за 3 минуты", - говорится в сообщении.

Ролик погружает в атмосферу реальной стройплощадки, где забивают сваи, бетонируют опоры, устанавливают арки. На кадрах морских участков - дельфины, которых с появлением моста стало больше в Керченском проливе, так как увеличилось количество рыбы в связи с появлением кормовой базы (зоопланктона) на сваях.

В финальной части ролик включает дополненную реальность: по Крымскому мосту уже едут поезда. Двухпутная железная дорога через Керченский пролив - в процессе строительства. Она заработает в этом году.

На участки, где уже нанесена антикоррозийная защита и гидроизоляция, укладываются звенья из шпал и рельсов. Эта работа идет с двух берегов одновременно: бригады двигаются навстречу друг другу со стороны Крыма и Кубани. На сегодня уложено 30 из 38 км рельсошпальной решетки.

Интерактивная презентация Крымского моста будет работать до окончания ПМЭФ-2019.

О мосте в Крым

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается. Открытие железнодорожного сообщения намечено на декабрь 2019 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.