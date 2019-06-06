Центр логистики Ozon построят на промплощадке "Зеленодольск" в Татарстане

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана и интернет-ритейлер Ozon договорились на Петербургском международном экономическом форуме о строительстве на промышленной площадке "Зеленодольск" логистического центра. Объем инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба министерства экономики республики.

"Ozon и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в развитии интернет-торговли. По условиям соглашения на территории промышленной площадки "Зеленодольск" будет простроен логистический центр OZON площадью 20 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Проект создаст в Зеленодольском муниципальном районе Татарстана более 500 рабочих мест.

Интернет-ритейлер также планирует оборудовать государственные и муниципальные учреждения региона почтоматами и пунктами выдачи онлайн-заказов. Согласно пилотному проекту, во втором и третьем кварталах года Ozon намерен разместить более 100 почтоматов, в том числе во всех МФЦ. В те же сроки Ozon откроет пункты выдачи крупногабаритных заказов на 50 муниципальных предприятиях.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.