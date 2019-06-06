Росатом рассчитывает, что АЭС к 2030 году будут строиться в 20 странах мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Количество стран, которые сооружают атомные электростанции (АЭС), к 2030 году может вырасти, по оценке Росатома, до 20. Об этом сообщил первый замглавы Росатома Александр Локшин, выступая на сессии в рамках ПМЭФ-2019.

"По нашим оценкам, к 2030 году количество стран, которые сооружают новые атомные станции, возрастет до 20", - сказал он.

Сейчас в зарубежном портфеле Росатома находится 36 энергоблоков в 12 странах мира, что составляет 70% мирового рынка зарубежного строительства АЭС.

Локшин отметил, что Росатом рассматривает в перспективе три направления сотрудничества с Китаем, в их числе сотрудничество в третьих странах.

"Вспоминая, какой опыт мы накопили при сооружении станции Тяньвань, и несмотря на то, что мировой рынок подразумевает серьезную конкуренцию, мы очень надеемся на то, что мы сумеем использовать этот накопленный опыт так, чтобы это, как и все, что мы делаем совместно, приводило к позитиву и к выгоде для российской и китайской стороны", - подчеркнул Локшин.

КНР и малые АЭС

Также Росатому интересно сотрудничество с Китаем по направлению строительства АЭС малой мощности и по замыканию ядерного топливного цикла.

"Замыкание ядерного-топливного цикла с использованием смешанного уран-плутониевого топлива и реакторов на быстрых нейтронах с жидко-металлическим теплоносителем. Эта технология должна решить три проблемы: первое - она должна еще больше, существенно повысить безопасность атомной энергетики, второе - должна быть решена проблема с ядерными отходами и третье - топливная база становится практически бесконечной", - сказал он.

"У нас работают два промышленных реактора на быстрых нейтронах, у нас уже в активной стадии сооружения опытно-демонстрационный комплекс по использованию быстрых реакторов со свинцовым теплоносителем и плотного, так называемого смешанного уран-плутониевого топлива. Китайская сторона тоже интересуется этим направлением, и не так давно на совещании подкомиссии по атомной энергетике, межправительственной комиссии, мы приняли решение по созданию рабочей группы, которая специально детально рассмотрит возможности сотрудничества. И, может быть, на следующем форуме я об этом буду говорить уже не как о перспективах, а как о планах на ближайшее будущее", - добавил Локшин.