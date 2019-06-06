Элеваторный комплекс в Башкирии получит 250 млн рублей займа от Фонда моногородов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фонд развития моногородов предоставит заем на 7 лет на сумму 250 млн руб. элеватору на территории опережающего развития (ТОР) в селе Маячный Башкирии. Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил журналистам врио главы республики Радий Хабиров.

"Я хотел поблагодарить фонд, Ирину Владимировну (Макиеву, гендиректор фонда - прим. ТАСС) за то, что выбрали нас. Мы одними из первых получили поддержку", - сказал он.

Средства позволят комплексу в селе Маячный увеличить объем принимаемого на хранение подсолнечника, повысить производительность линии переработки зерна за счет переоснащения.

Общий объем инвестиций составит 330 млн рублей, из которых 250 млн предоставит фонд. "Мы хотим, чтобы проекты, идущие из республики, изменяли города. Мы хотим, чтобы это не был крупный заемщик, для нас лучше небольшие предприятия, представители малого бизнеса, их проекты меняют жизнь людей. В ближайшее время ждем вал заявок от предпринимателей Башкирии", - добавила Макиева.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.