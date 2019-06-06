Титов предупредил о рисках распространения на самозанятых льгот малого бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Инициатива правительства распространить на самозанятых льготы малого бизнеса, в частности возможность получить квоты по госзакупкам, может идти на руку недобросовестным предпринимателям. Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я считаю, что это [льготы] правильно, но надо понимать, что нам надо не допустить той ситуации, при которой у нас вообще станет еще меньше малых предприятий и средних предприятий, и все пойдут через [статус] самозанятых участвовать в тендерах на миллионы долларов, потому что это хороший способ сэкономить на налогах", - сказал Титов.

Кроме того, по словам бизнес-омбудсмена, в отношении самозанятых не доработана юридическая база. Сейчас самозанятый определяется как физическое лицо, а значит качество их продукции и услуг не может подвергаться проверке со стороны надзорных органов, заметил Титов.

В связи с этим омбудсмен считает, что самозанятым целесообразно придать статус наравне с индивидуальными предпринимателями. "Он должен быть все-таки хотя бы ИП, потому что тогда к нему будут предъявляться претензии, и может проверяться качество продукции", - указал Титов.

Налогообложение самозанятых

Налог для самозанятых начал действовать в тестовом режиме с 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

С 2020 года российским регионам дадут право ввести на своей территории данный налог, говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Он также сообщал о решении распространить на самозанятых все льготы, причитающиеся малому бизнесу. Речь идет о льготном кредитовании по ставке не выше 8,5%, квотах на участие в госзакупах и доступе к государственным сервисам для МСП.