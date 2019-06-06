"Норникель": законопроект о публичной нефинансовой отчетности соблюдает баланс интересов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Разработанный Минэкономразвития РФ законопроект о публичной нефинансовой отчетности компаний соблюдает баланс интересов и позволяет компаниям предоставлять качественную отчетность. Об этом сообщил старший вице-президент, заместитель председателя совета директоров ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров на площадке Петербургского международного экономического форума.

Как сообщалось, Минэкономразвития России разработан законопроект "О публичной нефинансовой отчетности", согласно которому в публичную нефинансовую отчетность включаются (базовые) показатели, перечень которых утверждается правительством РФ.

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности была утверждена в России в мае 2017 года для стимулирования компаний к повышению прозрачности результатов воздействия их деятельности на общество и окружающую среду, расширение возможностей для оценки их вклада в общественное развитие. Согласно международным подходам, ESG-критерии (экологические, социальные и управленческие - Environmental, Social and Governance) используются как важнейший источник информации о деловой активности и инвестиционной привлекательности организаций.

"Там [в законопроекте] найден баланс интересов. Для того, чтобы баланс обеспечить, с этим законом пришлось долго и напряженно, временами мучительно работать. В итоге излишнее оттуда было убрано и сейчас это вполне хороший закон, который позволяет компаниям в соответствии с его требованиями и критериями представлять отличную нефинансовую отчетность", - сказал Бугров в ходе сессии "ESG-гонка. Кто получит $30 трлн инвестиций?".

Как пояснил ТАСС Бугров, метрики ESG можно назвать мейнстримом в оценке деятельности компаний. "Они очень важны, конечно. <…> Каждая компания сама для себя решает, что ей нужно, но поскольку это распространяется среди инвесторов или уже распространилось и стало практически обязательным требованием, то игнорировать это компаниям невозможно", - пояснил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.