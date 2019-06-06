"Магнит" и 1С подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" и 1С заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве для ускорения внедрения новых сервисов для покупателей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

В рамках сотрудничества также планируется обмениваться передовыми практиками работы "Магнита" и создавать новые продукты для рынка.

"Нам важно быстро находить продуктивные и при этом удобные решения, которые отвечают запросам бизнеса и делают деятельность компании максимально эффективной и полезной для наших покупателей, сотрудников, партнеров. У сети накоплен серьёзный опыт работы с информационными системами на платформе "1С: Предприятие", мы рассчитываем, что сотрудничество в рамках подписанного соглашения и дальше будет способствовать развитию нашей компании", - сказала глава "Магнита" Ольга Наумова.

ПМЭФ проходит с 6 по ‪‪8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.