Глава Ассоциации Европейского бизнеса высоко оценивает инвестпотенциал РФ для Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф высоко оценивает инвестиционный потенциал рынка РФ для европейских компаний в строительной отрасли, автомобильной промышленности и других. Об этом он сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Об объемах и будущем я не могу ничего сейчас сказать. В целом готов. Мы видели, что два месяца назад, Mercedes открыл завод возле Москвы. Неделю назад совместно с "КамАЗом" открыли завод в Набережных Челнах <...> Это два интересных примера, которые показывают, что европейский бизнес хочет вложить деньги [в российскую экономику]", - сказал он.

Шауфф отметил, что в ходе панельных дискуссий на ПМЭФ от представителей финских, голландских, сербских и других компаний звучали заявления, что они хотят работать с российской экономикой, с российским бизнесом.

Конечно, по его словам, есть и проблемы. В основном, это американские санкции, которые были введены с 2017 года, что мешает инвестиционному потоку в последние два-три года. В тоже время, подчеркнул он, объем российского рынка, его потенциал, это именно те пункты, которые влияют на решение европейского бизнеса вкладывать деньги в российскую экономику.

Среди перспективных направлений для европейских инвестиций в РФ он назвал автомобильную промышленность, строительство и потребительский рынок, который стремительно развивается.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.