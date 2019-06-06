Власти Костромской области намерены сократить госдолг до конца 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Костромская область планирует до конца года сократить государственный долг региона на 1,2-1,3 млрд рублей, сообщил ТАСС губернатор области Сергей Ситников на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Намерения и желания наши, и мы постараемся это реализовать - закончить этот год с тем, чтобы сократить госдолг и выйти за цифру 97-98% по отношению к собственным доходам. Надеемся еще порядка 1,2-1,3 млрд рублей погасить. Это погашение коммерческих кредитов Сбербанка", - сказал Ситников.

С начала 2019 года госдолг области уменьшился на 1 млрд рублей и составляет 19 млрд 459,7 млн рублей - около 108% к собственным доходам региона.

По словам губернатора, снижения госдолга в этом году достигали за счет увеличения собственных доходов области. "В значительной степени вырос НДФЛ, в значительной степени вырос налог на прибыль", - уточнил он.

В 2018 году власти сократили госдолг на 1,5 млрд рублей - до 20,4 млрд.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.