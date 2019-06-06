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ПМЭФ-2019

Кабмин в ближайшее время обсудит предложения по изменению статуса соцфондов

На основе фонда может быть создана публично-правовая компания, отметил глава ПФР Антон Дроздов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство России в ближайшее время рассмотрит предложения Минтруда о статусе социальных фондов в том числе ПФР, ФСС и ФОМС. Об этом заявил ТАСС в четверг глава ведомства Максим Топилин на полях ПМЭФ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в апреле сообщила, что Минтруд внес в правительство предложения по изменению правового статуса государственных внебюджетных фондов - Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"В ближайшее время будет совещание у Татьяны Алексеевны [Голиковой] по этому поводу. Мы подготовили предложения по статусу фондов, но не по поводу объединения", - сказал Топилин, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава ПФР Антон Дроздов ранее отмечал, что на основе фонда может быть создана публично-правовая компания, которая будет находиться под управлением государства, бизнеса и профсоюзов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
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