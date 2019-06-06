Архангельская и Ульяновская области договорились о сотрудничестве в культуре и энергетике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской и Ульяновской областей договорились в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) совместно взаимодействовать в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и иных сферах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы Архангельской области.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, два региона связывают многолетние дружеские отношения.

"У нас много общих дел, те направления деятельности, которые обозначены в соглашении, позволят сделать очередной шаг вперед в деле формирования инвестиционной привлекательности, достижения целей национальных проектов, в интересах жителей наших областей", - отметил Орлов.

В числе приоритетных направлений - промышленное производство, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт, а также здравоохранение, охрана окружающей среды, образование, наука, культура и спорт.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.