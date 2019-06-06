В Карелии привлекут 100 млн рублей на строительство инфраструктуры для рыбзаводов

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Карелии сформировали заявку в фонд моногородов на софинансирование строительства подъездной дороги и очистных сооружений к двум создаваемым заводам по переработке рыбы в карельском городе Кондопога. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"Проект действительно интересный - строятся два рыбзавода. <…> Инвесторам мы создаем все условия, в том числе сформирована заявка в фонд развития моногородов на строительство инфраструктуры - подъездной дороги и очистных сооружений", - заявил министр экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков.

На строительство объектов инфраструктуры потратят около 100 млн рублей, из которых бюджет Карелии выделит 5% от общей суммы. Заявка формируется в рамках работы Госкомиссии по подготовке к столетию Карелии.

Сейчас строительство двух рыбоперерабатывающих предприятий находится на стадии сооружения внутренних и наружных сетей водоснабжения и водоотведения. По словам одного из инвесторов - директора ООО "Рыботорговая сеть" Петра Зубарева, тёплый контур будет возведён к концу июня, к осени завершатся работы по сетям, основное оборудование уже закуплено. Пуск предприятий запланирован на второй квартал 2020 года.

Каждый из заводов будет производить более 50 тонн продукции из трески или пикши в сутки, а также более шести тонн продуктов из отходов рыбного производства в сутки. Реализацией инвестпроекта занимается ООО "Рыботорговая сеть". Второе предприятие со схожей мощностью строит ООО "Группа "Баренц".