Госсовет предложил продлить мораторий на перенос убытков компаний свыше 50% до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы", губернатор Пермского края Максим Решетников предложил Минфину продлить мораторий на перенос убытков компаний свыше 50% до 2024 года. Об этом он сообщил в четверг на заседании консультативной комиссии Госсовета "Реализация национальных бюджетов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"[Важен вопрос] продления моратория на перенос убытков свыше 50%. Этот мораторий вводился как раз тогда, когда была централизация 1% налога на прибыль в федеральном бюджете. После этого централизацию продлили, а вот этого ограничения переноса убытков в предыдущих периодах, к сожалению, нет. Большая просьба к Минфину продлить до 2024 года продлить эту норму", - сказал Решетников.

Неторопливый рост доходов регионов РФ, по его мнению, связан с рядом решений "за последние годы, которые были приняты в сфере налоговой политики". "Ключевой вопрос - централизация 1% налога на прибыль в федеральный бюджет несколько лет назад", - пояснил он.

В числе других факторов Решетников назвал введение льгот по движимому имуществу, вопросы, связанные с созданием консолидированных групп налогоплательщиков. Отдельным фактором стало увеличение ставки НДС с 18 до 20%, что привело к росту расходов регионов, связанных с закупками работ, товаров, услуг, добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.