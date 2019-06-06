Архангельская и Костромская области договорились сотрудничать в сфере экономики и туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Архангельской и Костромской областей договорились о взаимодействии в сфере экономики, туризма и охраны окружающей среды. План по развитию сотрудничества на ближайшие три года подписали в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) архангельский губернатор Игорь Орлов и глава Костромской области Сергей Ситников.

"У двух территорий богатый опыт сотрудничества в рамках заключенного соглашения", - сказал Орлов. В качестве примера он привел участие предпринимателей из Костромы в знаменитой Маргаритинской ярмарке, проходящей в Архангельске уже не первое столетие. При этом, по словам губернатора, представители малого и среднего бизнеса Поморья успешно взаимодействуют с товаропроизводителями Костромы, поставляя кондитерские изделия, мясную продукцию и овощи. "У нас хорошие, многогранные и теплые отношения, я уверен, что с тем настроем, который сегодня присутствует, мы добьемся еще больших успехов", - заметил Орлов.

Он также напомнил про то, что оба региона являются лесными, и продукция лесопромышленного комплекса занимает второе место после электроэнергетики в общей структуре промышленного производства. "Предприятия региона входят в число лидеров по объемам выпуска пиломатериалов, древесноволокнистых, древесностружечных и настенных плит, а также фанеры и ламинированных половых покрытий", - подчеркнул архангельский губернатор.

В свою очередь, Ситников заметил, что регионам "есть чему поучиться друг у друга". "Немало направлений, по которым мы можем обменяться опытом, чтобы достичь наилучших результатов", - заключил он.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.