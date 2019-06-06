Козак: оснований для продления соглашений по топливу после 1 июля на данный момент нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Оснований для продления соглашения правительства и нефтяников по стабилизации цен на топливо после 1 июля на данный момент не существует, заявил в четверг вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день из тех решений, которые приняты в правительстве, исходя из той ситуации, которая существует на бирже, на рынке, исходя из мировых цен на нефть, оснований, предпосылок к тому, чтобы продлевать соглашения после 1 июля, нет", - сказал Козак.

Тем не менее вице-премьер не исключил возможности значительных изменений на рынке до конца месяца. По его словам, в этом случае правительство может пойти на любые договоренности, "чтобы выполнить обязательства перед российскими гражданами".

В ноябре прошлого года правительство и нефтяники заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, которое было продлено до июля этого года. В рамках соглашения нефтяники, в частности, обязались поставлять на внутренний рынок на 2% больше бензина и дизтоплива, чем в прошлом году.