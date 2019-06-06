В Минске считают, что Евразийская экономическая комиссия нуждается в расширении полномочий

МИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Расширение полномочий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могло бы способствовать интенсификации интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которые замедлились в последнее время. Об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, возглавляющий белорусскую делегацию на форуме.

"ЕЭК должна обладать более широкими полномочиями, а уровень ее ответственности должен тоже повышаться", - отметил белорусский вице-премьер, слова которого приводит пресс-служба посольства Белоруссии в РФ.

"Если из-за того, что комиссия [ЕЭК] недосмотрела, был нанесен ущерб от непринятия, промедления, либо принятия решения об отмене того или иного решения, принятого национальным правительством, которое нанесло ущерб другим странам, то должны вводиться компенсационные элементы ответственности. Иначе мы не преодолеем тот нигилизм, который, к сожалению, существует в правоприменительной практике нашего Евразийского экономического союза", - считает Петришенко.

Вице-премьер видит невыполнение сторонами ряда заключенных договоренностей и замедление интеграции в рамках ЕАЭС, вызванные "головокружением" от принятых ранее решений. "Мы от зоны свободной торговли, созданной в СНГ, максимально быстрыми шагами перешли к единой таможенной территории, к Таможенному союзу "тройки", а затем сразу же приросли, расширились и трансформировались в Евразийский экономический союз "пятерки". И получается, что на определенном этапе, как говорили классики, у нас появилось "головокружение от успеха" интеграционного", - сказал Петришенко.

Между тем, считает он, по многим аспектам участникам ЕАЭС не удалось достигнуть значительного успеха.

Большой проблемой, считает белорусский вице-премьер, является рост числа барьеров и препятствий во взаимной торговле. "Мы доработались до того, что даже отдельного министра ЕЭК по изъятиям ввели, который занимается только изъятиями. Но, к сожалению, их не становится меньше, их становится больше", - констатировал Петришенко. Поэтому, убежден он, "надо преодолевать национальный эгоизм, еще раз проинвентаризировать все то, чего удалось достичь за пять лет функционирования ЕАЭС".