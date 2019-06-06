Форум WorldSkills Russia будет проводиться в Новгородской области до 2021 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июня. /ТАСС/. Новгородская область станет площадкой для проведения молодёжного форума движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) на ближайшие три года. Соглашение об этом подписано на полях форума ПМЭФ, сообщила пресс-служба новгородского правительства.

"Губернатор Андрей Никитин и генеральный директор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов подписали соглашение о сотрудничестве при подготовке и проведении на территории региона молодежного форума. <…> Он будет проводится ежегодно до 2021 года", - сообщается в распространённом ведомством сообщении.

В сообщении уточняется, что первое мероприятие прошло в Великом Новгороде в прошлом году. Второй молодежный форум в рамках подписанного соглашения состоится уже с 7 по 10 июля 2019 года. Его участниками станут 1,5 тыс. человек. Вместе с новгородцами обучение будут проходить представители большинства регионов страны.

"У новгородских колледжей и техникумов есть потенциал для роста, и мы найдем способы раскрыть его даже в тех колледжах, которые сегодня не демонстрируют пока выдающихся результатов", - прокомментировал Андрей Никитин.

Согласно соглашению, программа обучения на форуме будет из 11 профильных школ. В их числе такие направления как "Проектное управление", "Цифровая экономика", "Научно-технические решения".

"Наша основная задача - отобрать наиболее мотивированных молодых людей, подготовить и внедрить практико-ориентированные образовательные программы с привлечением профессионального сообщества, организовать мониторинг и дальнейшее постфорумное сопровождение участников, создать условия для их успешного трудоустройства", - передает слова Роберта Уразова пресс-служба регионального правительства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.