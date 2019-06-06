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Топ-менеджер "Роснефти" ждет от ОПЕК+ выхода из ограничений

Эрик Лирон отметил, что члены организации отменят сокращение добычи нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Первый вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон надеется, что страны ОПЕК+ на ближайшей встрече примут решение выйти из ограничения добычи. Своим мнением он поделился с журналистами в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Я надеюсь, что они отменят сокращение добычи", - сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях от встречи. При этом Лирон подчеркнул, что это его "персональное мнение".

Очередная встреча ОПЕК+ должна была состояться в Вене 25-26 июня, однако обсуждается перенос мероприятия на 2-4 июля. Пока решения о дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти не принято, соглашение заканчивает действие в первом полугодии 2019 года.

Теги
РоссияРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиПМЭФ-2019
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