Васильев: почти в три раза выросло поступление налогов от АЗС в Дагестане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Более 40 дагестанских АЗС вышли из тени, поступление налогов от отрасли выросло почти в три раза, сообщил в интервью ТАСС глава Дагестана Владимир Васильев в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Наши АЗС - 40 с лишним - зарегистрировались за это время - увеличили поступление налогов в 2,9 раза", - сказал Васильев.

"Еще сейчас мы наблюдаем, что [АЗС] стали больше операций проводить в безналичном поле. Для нас это очень важно. То есть наши АЗС ведут себя правильно и идут в правильном направлении", - добавил глава Дагестана. Он также отметил, что республика открыта для крупных компаний, но "пока этот вопрос не является предметом конкретного обсуждения".

Владимир Васильев в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале сообщил, что власти Дагестана планируют привлечь в сферу реализации горюче-смазочных материалов в регионе франшизы ПАО "Лукойл". По словам Васильева, из 700 АЗС около 10 увеличили в два и более раза налоги "просто после разговора".

Руководство Дагестана в конце февраля и начале марта 2018 года призвало представителей бизнеса, занятых в сфере реализации горюче-смазочных материалов, а также представителей рынков и банкетных залов республики выйти из тени и работать законно. В противном случае, как отметил Васильев, "будет жесткая работа в отношении нарушителей, а те, кто встанет на тот путь, на который обязан давно встать по закону, будут всячески поддержаны".

Позже на представлении нового состава правительства Дагестана 9 ноября 2018 года Владимир Васильев сообщил, что АЗС в Дагестане в текущем году легализовали более 600 сотрудников, а семь АЗС увеличили налоговые отчисления в два-четыре раза. По его словам, властям республики нужно "создать такую атмосферу, чтобы такие люди росли".

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.